За продажу сигарет несовершеннолетним в Поморье выписано штрафов на 96 тысяч рублей

Сегодня, 16 ноября, отмечается Международный день отказа от курения. За девять месяцев текущего года в Архангельской области региональным управлением Роспотребнадзора проверено 113 хозяйствующих субъектов, осуществляющие продажу табачной продукции на 124 объектах.

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, составлено 36 протоколов. По итогам их рассмотрения вынесено 10 предупреждений, наложено 10 административных штрафов на общую сумму 120 000 рублей, сообщает пресс-служба Управления.

За несоблюдение ограничения в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями вынесено 99 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1 миллион 745 500 рублей.

По факту продажи табачной продукции несовершеннолетнему составлено семь протоколов. Ещё два протокола поступило в управление Роспотребнадзора для рассмотрения из иных органов. Всего наложено пять административных штрафов на общую сумму 96 000 рублей.