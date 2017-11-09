За продажу сигарет несовершеннолетним в Поморье выписано штрафов на 96 тысяч рублей

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, составлено 36 протоколов. По итогам их рассмотрения вынесено 10 предупреждений, наложено 10 административных штрафов на общую сумму 120 000 рублей, сообщает пресс-служба Управления.
За несоблюдение ограничения в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями вынесено 99 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1 миллион 745 500 рублей.
По факту продажи табачной продукции несовершеннолетнему составлено семь протоколов. Ещё два протокола поступило в управление Роспотребнадзора для рассмотрения из иных органов. Всего наложено пять административных штрафов на общую сумму 96 000 рублей.