На публичных слушаниях в Северодвинске обсудили трёхлетний бюджет

С прогнозом социально-экономического развития города корабелов на ближайшие три года присутствующих познакомила начальник управления экономики Юлия Чецкая. Основный же доклад представил начальник финансового управления Александр Дураков.
В ходе обсуждения участники слушаний приняли рекомендации.
Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета сбалансирован. При этом планируемые показатели по доходам сформированы, исходя из прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития Северодвинска с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское налоговое законодательство.
Участники публичных слушаний одобрили проект главного финансового документа и с учетом поступивших замечаний и предложений рекомендовали депутатскому корпусу его утвердить.
Первое чтение проекта бюджета состоится 29 ноября на сессии горсовета, сообщает пресс-служба горадминистрации.