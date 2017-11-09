На публичных слушаниях в Северодвинске обсудили трёхлетний бюджет

В Северодвинске состоялись публичные слушания о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В дискуссии приняли участие более ста горожан.

С прогнозом социально-экономического развития города корабелов на ближайшие три года присутствующих познакомила начальник управления экономики Юлия Чецкая. Основный же доклад представил начальник финансового управления Александр Дураков.

В ходе обсуждения участники слушаний приняли рекомендации.

Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета сбалансирован. При этом планируемые показатели по доходам сформированы, исходя из прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития Северодвинска с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское налоговое законодательство.

Участники публичных слушаний одобрили проект главного финансового документа и с учетом поступивших замечаний и предложений рекомендовали депутатскому корпусу его утвердить.

Первое чтение проекта бюджета состоится 29 ноября на сессии горсовета, сообщает пресс-служба горадминистрации.