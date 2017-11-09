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Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

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Четверг, 16 ноября, 17:50

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/16/53987.html

Общество

Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске
Фото с сайта администрации г. Архангельска
Сегодня в центре города на площади Ленина начался демонтаж двух остановочных комплексов. На их месте скоро появится современный павильон для ожидания.

Как отмечают в горадминистрации, на площади находилось четыре остановки для ожидания транспорта. Поэтому было принято решение убрать два из них, установив в последствии на их месте современный комплекс с зоной ожидания и киоском для продажи газет и журналов.

Два демонтированных павильона будут в ближайшее время установлены напротив магазина «Ткани» на улице Воскресенская для удобства горожан, ожидающих общественный транспорт.

Рабочие вручную аккуратно разобрали все стеклянные элементы комплекса. В течение дня конструкции будут перемещены их на новое место.

Модернизацию остановочных комплексов в Архангельске планируется продолжить, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Комментарии
гражданин, сегодня 17:11

Хочется знать "дизайнера" новых, так называемых, остановочных комплексов и кто подписал документы на их установку. Продуваемые, промокаемые, не вместимые. Может дизайнер перепутал Архангельск с Астраханью?

Эсквайр, сегодня 17:47

установив в последствии на их месте современный комплекс с зоной ожидания и киоском для продажи газет и журналов ********************************************************************** …и назвать их ТЕРМИНАЛАМИ (знаковое такое название), чтоб помнили... Кстати, слово впоследствии в д. случае следует писать СЛИТНО, тов. глав. ред.

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