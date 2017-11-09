Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

Сегодня в центре города на площади Ленина начался демонтаж двух остановочных комплексов. На их месте скоро появится современный павильон для ожидания.

Как отмечают в горадминистрации, на площади находилось четыре остановки для ожидания транспорта. Поэтому было принято решение убрать два из них, установив в последствии на их месте современный комплекс с зоной ожидания и киоском для продажи газет и журналов.

Два демонтированных павильона будут в ближайшее время установлены напротив магазина «Ткани» на улице Воскресенская для удобства горожан, ожидающих общественный транспорт.

Рабочие вручную аккуратно разобрали все стеклянные элементы комплекса. В течение дня конструкции будут перемещены их на новое место.

Модернизацию остановочных комплексов в Архангельске планируется продолжить, сообщает пресс-служба горадминистрации.