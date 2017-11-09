Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

Как отмечают в горадминистрации, на площади находилось четыре остановки для ожидания транспорта. Поэтому было принято решение убрать два из них, установив в последствии на их месте современный комплекс с зоной ожидания и киоском для продажи газет и журналов.
Два демонтированных павильона будут в ближайшее время установлены напротив магазина «Ткани» на улице Воскресенская для удобства горожан, ожидающих общественный транспорт.
Рабочие вручную аккуратно разобрали все стеклянные элементы комплекса. В течение дня конструкции будут перемещены их на новое место.
Модернизацию остановочных комплексов в Архангельске планируется продолжить, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Хочется знать "дизайнера" новых, так называемых, остановочных комплексов и кто подписал документы на их установку. Продуваемые, промокаемые, не вместимые. Может дизайнер перепутал Архангельск с Астраханью?
установив в последствии на их месте современный комплекс с зоной ожидания и киоском для продажи газет и журналов ********************************************************************** …и назвать их ТЕРМИНАЛАМИ (знаковое такое название), чтоб помнили... Кстати, слово впоследствии в д. случае следует писать СЛИТНО, тов. глав. ред.