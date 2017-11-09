Представители руководства ООО «Промтранс» пойдут под суд за уклонение от налогов

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Промтранс», а также лица, оказывавшего им бухгалтерские услуги. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые, сговорившись уклониться от уплаты налогов, специально создали и зарегистрировали в налоговом органе организацию. При осуществлении коммерческой деятельности они в 2013-2014 гг. занимались реализацией лесопродукции в адрес организаций-покупателей с включением в её стоимость НДС. При этом лесопродукция приобреталась у субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся плательщиками НДС.

Указанная преступная схема позволила сообщникам за два года уклониться от уплаты налогов с организации на сумму более 16 миллионов рублей. Делалось это путём неправомерного уменьшения сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе России ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на указанную сумму.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.