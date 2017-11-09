В Гостиных дворах состоится межрегиональный музейный форум

Фото с сайта администрации г. Архангельска

С 22 по 24 ноября в Архангельском краеведческом музее пройдёт межрегиональный музейный форум с международным участием. Торжественное открытие состоится в Биржевом зале Гостиных дворов.

По информации регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие ученые, исследователи, краеведы, историки и менеджеры из ведущих музеев, научно-исследовательских институтов, университетов и культурных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, регионов СЗФО, а также Норвегии и Финляндии.

Как отмечают организаторы, форум, посвященный 180-летию Архангельского краеведческого музея, станет площадкой диалога по разным направлениям музейной деятельности.

В программе запланированы конференция «Краеведческие музеи в XXI веке. Традиции и новации в музейном деле», ежегодное совещание директоров государственных и муниципальных музеев Архангельской области, подведение итогов конкурса проектов «Музейная инициатива».

Кроме того, состоится заседание Совета по организации деятельности музеев образовательных учреждений Архангельской области и презентация изданий музея и книг по истории региона.