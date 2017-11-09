Архангельский проект адаптивного спорта выиграл президентский грант

Проект «Игра – путь к здоровью» Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) стал одним из 17 проектов, получивших в этом году президентский грант на первом конкурсе проектов социально ориентированных НКО.

Итоговые мероприятия данного проекта пройдут сегодня и завтра в областном центре.

По словам председателя Архангельской областной организации ВОС Надежды Нельзиковой, благодаря гранту было закуплено необходимое оборудование для настольных игр, а также для адаптивного волейбола, проведены обучающие семинары.

На итоговые мероприятия соберутся члены местных организаций ВОС из Архангельска, Котласа, Онеги, Няндомы, Вельска, Виноградовского района, приглашены старшеклассники архангельской школы №5, где обучаются слабовидящие дети. Партнером мероприятия выступает культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС из Москвы. Специалисты комплекса проведут серию обучающих игр по адаптивному волейболу для инвалидов по зрению.

«Итоговые мероприятия проекта – это семинар, посвященный адаптивному спорту, практические занятия, соревнования по настольным играм для незрячих людей: «Квиксо», «Кварто», «Катамино», интеллектуальное развлекательного шоу «Умные крестики и нолики», – рассказала Надежда Нельзикова.

Кроме того, комплект настольных интеллектуальных игр получат представители местных организаций ВОС Архангельской области.

Проект «Игра – путь к здоровью» впервые получил президентский грант. Объём федеральной поддержки составил 405 тысяч рублей.