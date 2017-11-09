Обязательные работы привели в чувство мезенского алиментщика

По решению суда житель Мезени был обязан выплачивать алименты на содержание ребёнка в размере четверти своего дохода. Добровольно помогать своей дочери мужчина не захотел, и принудительным взысканием занялись судебные приставы.

Проверка имущественного комплекса должника результатов не дала: за нигде официально не работающим мужчиной никакого имущества зарегистрировано не было. В итоге нерадивого папашу ограничили в праве выезда за границу, и эта мера не побудила его к исполнению возложенной на него обязанности. В итоге к лету 2017-го долг перед ребёнком у него вырос до 130 тысяч рублей.

В отношении мужчины судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил алиментщику наказание в виде 50 часов обязательных работ. И только это его отрезвило.

Уже на протяжении нескольких месяцев он вносит в счёт погашения долга денежные суммы в размере от трёх до 10 тысяч рублей и в перспективе намерен полностью погасить имеющуюся задолженность, сообщает пресс-служба регионального УФССП.