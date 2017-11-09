Возле областной больницы в Архангельске построен 700-метровый участок дороги

Участок автодороги по проезду Сибиряковцев в Архангельске длиной 720 метров построен в объезд областной больницы. Дорожное полотно в четыре полосы позволит разгрузить транспортный поток в районе медицинских корпусов учреждения.

Для удобства посетителей больницы подрядной организацией обустроена стоянка легковых автомобилей. На следующей неделе планируется обеспечить освещение участка и подключение светофоров. Движение по трассе будет открыто после передачи объекта в муниципальную собственность и заключения соответствующего договора на содержание дороги.

Контракт на строительство автодороги был заключен в апреле этого года, сами работы начались в мае. По контракту проезд должен был быть построен в октябре 2018 года, однако подрядчик, благодаря ответственному подходу и хорошей организации работ, смог завершить весь процесс с опережением на одиннадцать месяцев.

Стоимость объекта составляет 235 миллионов рублей. Из них 100 миллионов было предусмотрено в бюджете региона 2017 года. На финансирование строительства региональному дорожному фонду дополнительно выделено еще 135 миллионов рублей в рамках распределения дополнительных доходов бюджета. Сегодня депутаты Архоблсобрания одобрили соответствующие изменения на ноябрьской сессии.