В столице Поморья началась подготовка к Новому году

В администрации Архангельска прошла рабочая встреча с представителями торговых сетей и центров. Разговор шёл о новогоднем оформлении города.

В ходе диалога была разработана концепция праздничного оформления города. О принципах построения системы единого композиционного и цветового решения к зимним праздникам предпринимателем рассказал главный художник областного центра Михаил Трещёв.

«При оформлении возможно использование неограниченного количества изобразительных и светодинамических средств: живописные панно, световые скульптуры, светодиодные сетки», - отметил он.

Особое внимание уделяется оформлению больших витрин, для украшения которых рекомендуется использовать различные рождественские и новогодние сюжеты, декоративные и световые ёлки. Подчёркивается, что в колористике новогоднего оформления важно использовать теплые тона, которые создадют праздничное настроение в зимние тёмные дни, когда так мало ярких красок.

Традиционно во всех округах ведутся работы с торговыми организациями по вопросам украшения зданий и фасадов, сообщает пресс-служба горадминистрации.