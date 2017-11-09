Областная казна-2017 стала больше. Деньги пойдут на дороги, строительство и ЖКХ

По её словам, в совокупности поступление доходов областного бюджета на 2017 год увеличится на 2,5 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений, в том числе по налогам на прибыль и на имущество организаций, по акцизам на нефтепродукты. Дополнительные доходы пойдут на решение насущных социальных задач и развитие инфраструктурных проектов, сообщает ИА «Регион29».
«В дорожный фонд будет дополнительно направлено 274 миллиона рублей. Ещё 136 миллионов предполагается направить на завершение строительства автодороги по проезду Сибиряковцев в Архангельске. На 107 миллионов рублей увеличится объём адресной инвестиционной программы, в том числе 59 миллионов — на продолжение строительства центра культурного развития в Каргополе, 12 миллионов — на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском округе Архангельска, 28 миллионов — на реконструкцию зданий жилого фонда и реконструкцию дорог в городе Мирном», - отметила Елена Усачёва.
Также планируется дополнительно направить более 13 миллионов рублей на строительство школы в посёлке Ерцево Коношского района.
На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы дополнительно выделяется 210 миллионов рублей. Средства пойдут учреждениям образования, здравоохранения и культуры.
Кроме того, дополнительные доходы будут направлены на реализацию следующих задач:
- 96 миллионов рублей — на субсидии производителям молока;
- 200 миллионов — на субсидии местным бюджетам для оздоровления муниципальных финансов;
- 247,6 миллиона — в учреждения здравоохранения, в том числе на повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала;
- 10 миллионов — на единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в детские сады и школы после окончания обучения.
По словам губернатора Игоря Орлова, к концу года удалось вернуть бюджет в состояние целевого инвестирования по самым значимым направлениям деятельности регионального правительства.
«Сегодня всё реализовано. Архангельская область экономически устойчива, состоятельна и уверенно смотрит в своё будущее», — считает глава региона.
Но простым людям ничего не достанется как всегда
…а давайте "размажем" весь бюджет по простым людям, чтобы уверенно смотреть в своё будущее