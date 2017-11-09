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Областная казна-2017 стала больше. Деньги пойдут на дороги, строительство и ЖКХ

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/15/53970.html

Общество

Областная казна-2017 стала больше. Деньги пойдут на дороги, строительство и ЖКХ

Областная казна-2017 стала больше. Деньги пойдут на дороги, строительство и ЖКХ
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Сегодня на сессии Архангельского областного Собрания депутаты приняли изменения и дополнения в бюджет региона на текущий год. Предлагаемые правительством области изменения в главный финансовый документ депутатам представила министр финансов региона Елена Усачёва.

По её словам, в совокупности поступление доходов областного бюджета на 2017 год увеличится на 2,5 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений, в том числе по налогам на прибыль и на имущество организаций, по акцизам на нефтепродукты. Дополнительные доходы пойдут на решение насущных социальных задач и развитие инфраструктурных проектов, сообщает ИА «Регион29».

«В дорожный фонд будет дополнительно направлено 274 миллиона рублей. Ещё 136 миллионов предполагается направить на завершение строительства автодороги по проезду Сибиряковцев в Архангельске. На 107 миллионов рублей увеличится объём адресной инвестиционной программы, в том числе 59 миллионов — на продолжение строительства центра культурного развития в Каргополе, 12 миллионов — на укрепление правого берега Северной Двины в Соломбальском округе Архангельска, 28 миллионов — на реконструкцию зданий жилого фонда и реконструкцию дорог в городе Мирном», - отметила Елена Усачёва.

 Также планируется дополнительно направить более 13 миллионов рублей на строительство школы в посёлке Ерцево Коношского района.

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы дополнительно выделяется 210 миллионов рублей. Средства пойдут учреждениям образования, здравоохранения и культуры.

Кроме того, дополнительные доходы будут направлены на реализацию следующих задач:

- 96 миллионов рублей — на субсидии производителям молока;

- 200 миллионов — на субсидии местным бюджетам для оздоровления муниципальных финансов;

- 247,6 миллиона — в учреждения здравоохранения, в том числе на повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала;

- 10 миллионов — на единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в детские сады и школы после окончания обучения.

По словам губернатора Игоря Орлова, к концу года удалось вернуть бюджет в состояние целевого инвестирования по самым значимым направлениям деятельности регионального правительства.

«Сегодня всё реализовано. Архангельская область экономически устойчива, состоятельна и уверенно смотрит в своё будущее», — считает глава региона.

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Комментарии
Делающий выводы, сегодня 17:34

Но простым людям ничего не достанется как всегда

Эсквайр - думающему ж-пой , сегодня 19:25

…а давайте "размажем" весь бюджет по простым людям, чтобы уверенно смотреть в своё будущее
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