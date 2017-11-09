Администрация Архангельска: «Установка «тройника» прошла успешно»

Сегодня ночью в Архангельске было понижено давление на сетях водоснабжения в связи с необходимостью установки «тройника» на кольцевом водоводе. На данном этапе полное отключение воды не производилось.

Многие горожане не почувствовали снижения напора в кранах, поскольку выключался лишь один из двух насосов на центральных очистных сооружениях. При этом на второй подавалось усиленное давление. Данный подход был применен, чтобы максимально снизить неудобства для архангелогородцев.

Что же касается ремонтно-строительных работ, то они завершились успешно, сообщает пресс-служба горадминистрации. Специалист «Водоканала» установили тройник с двумя задвижками на участке достраиваемого кольцевого водовода. Запланированный перечень работ выполнен, теперь предстоит готовиться к следующему этапу строительства.

До конца ноября будет также заменен участок водовода на улице Смольный Буян.