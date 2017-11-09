Аэропорт «Архангельск» приглашает к участию в конкурсе «Крылья Поморья»

Аэропорт «Архангельск» объявляет о старте областного детского конкурса «Крылья Поморья». Мероприятие проводится в целях продвижения традиций малой авиации на Европейском Севере, профориентационной и просветительской работы с детьми и молодежью и поддержки одаренных детей, занимающихся авиамоделированием.

Задачами конкурса являются привлечение внимания широкой общественности к истории малой авиации на Европейском севере, традициям, содействие формированию позитивного имиджа авиации Поморья и стимулирование творческой активности детей и молодежи, поддержка одаренных детей и клубов авиамоделирования в Архангельской области.

Конкурс проводится среди членов клубов авиамоделирования Архангельской области и всех заинтересованных жителей, занимающихся в клубах авиамоделирования, в возрасте до 18 лет.

На конкурс принимаются модели самолетов малой авиации Севера, выполненные в любой технике до и во время проведения Конкурса. Лучшие модели самолетов будут представлены в терминале аэропорта «Архангельск».

Сроки проведения конкурса: 3 ноября 2017 – 5 февраля 2018 гг. Итоги будут озвучены во время празднования 55-летнего юбилея аэропорта «Архангельск» 5 февраля 2017 года.

Модели самолетов принимаются на конкурс с 3 ноября 2017 года по 20 января 2018 года до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 163000, Россия, г. Архангельск, Аэропорт Архангельск, д.10., служба внутреннего контроля. Телефон для справок: 8 921 240 4561.

Для справки: Музей авиации Севера находится на территории АО «Аэропорт Архангельск», открыт для посетителей в будние дни с 10.00 до 17.00, предварительная запись на экскурсии по телефону: 8(8182) 63-15-64.

Положение о Конкурсе читайте здесь.