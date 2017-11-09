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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/15/53962.html

Общество

Командующий войсками Росгвардии по Северо-Западу посетил Архангельскую область

Командующий войсками Росгвардии по Северо-Западу посетил Архангельскую область
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В Архангельскую область с рабочим визитом приехал командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаркин. Целью его визита в регион стала проверка того, как на месте идёт становление коллектива.

Также генералу, исходя из увиденного. надлежало оценить результаты работы за год и определить задачи на будущее. Стоит напомнить, что управление войск национальной гвардии Архангельской области было сформировано год назад - 1 октября 2016-го.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. Сергей Захаркин поблагодарил главу Поморья за активное содействие в обеспечении общественной безопасности и социальной поддержке стражей порядка.

Также командующий войсками росгвардии встретился с губернатором Поморья Игорем Орловым. В беседе с главой области генерал поделился впечатлениями от своей поездки.

«Оценка по результатам высокая. Коллектив сложился, работает, есть сильное организационное ядро, опытный, квалифицированный личный состав, который успешно выполняет поставленные задачи, заложены хорошие основы и традиции на будущее», – отметил Сергей Захаркин.

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