Арест иномарки побудил северянина к выплате 100-тысячного долга

В отделе судебных приставов по городу Коряжма и Вилегодскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Б. кредиторской задолженности. Её размер составлял 112 тысяч рублей.

Взяв в банке денежные средства под залог автомобиля, мужчина с кредитом полностью не рассчитался. Отдавать залоговое имущество в счёт погашения долга он тоже не захотел. Встреч с судебными приставами должник старательно избегал: по адресу его застать не удавалось, на а извещения о вызове на приём он не реагировал.

В ходе работы по данному исполнительному производству судебному приставу удалось установить адрес фактического проживания мужчина, его телефон, а также местонахождение залогового автомобиля в одном из населённых пунктов Котласского района.

Прибыв по установленному адресу, пристав наложил арест на иномарку Chevrolet Aveо. В последующем транспортное средство было передано на реализацию. Однако гражданин Б. до последнего не верил, что может оказаться пешеходом. Накануне торгов, осознав всю серьёзность положения и не желая лишаться автомобиля, он полностью погасил долг.

Арест с имущества был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба регионального УФССП.