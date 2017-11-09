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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/15/53958.html
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Взять и поделить не получилось: депутаты не поддержали архангельских автолюбителей
Сегодня на очередной сессии Архангельского областного собрания депутатов рассматривался весьма интересный вопрос. Касается он перераспределения средств областного дорожного фонда, которое сможет увеличить средства на ремонт дорог Архангельска.
Данная инициатива исходила от Архангельской городской Думы, ее представлял депутат Александр Гревцов. Он предложил значительно увеличить сумму ассигнований транспортного налога - с 40 до 70 процентов. Однако это затронет только городские округа, но не коснется сельских территорий. Депутаты Архгордумы считают, что при протяженности городских дорог ежегодно осуществляется лишь минимальный ремонт, и то зачастую с опозданием, когда в городе уже выпадает снег.
В пояснении к законопроекту говорится: "Город Архангельск, являясь столицей Архангельской области, обеспечивая комфортную среду, надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог, способствует формированию благоприятного имиджа региона. Около 20 процентов автомобильных дорог общего пользования Архангельска выполняют не только внутригородские, но и представительские функции региона, обеспечивая подъезды к аэропорту, вокзалам, административным зданиям, памятникам архитектуры, истории, местам отдыха гостей Архангельской области. Таким образом, от состояния дорожной инфраструктуры зависит не только жизнедеятельность и инвестиционная привлекательность города, но и, в первую очередь, всей Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
Однако областные депутаты инициативу своих коллег из Архангельска не поддержали. Против выступили и представители профильного бюджетного комитета и министр финансов Елена Усачева и даже губернатор Игорь Орлов. Глава региона посчитал законопроект недоработанным и посетовал на то, что его разработчики почему-то не стали обращаться за помощью в правительство области. "Это порочная практика - взять все и поделить, думаю, что, прежде чем вносить подобные инициативы, нужно все тщательнейшим образом взвесить". По мнению областного правительства, в случае принятия данного закона ущемляются права сельских территорий, - ведь дороги областного значения куда более протяженны, да и тоже, как и архангельские, ежегодно требуют ремонта.
За законопроект Архгордумы в итоге проголосовали всего 10 областных депутатов.
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