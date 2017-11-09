Научная общественность Архангельска отметит день рождения Ломоносова

К подножию памятника великому ученому представители научной общественности и студенты возложат цветы, сообщает пресс-служба вуза.
Кроме того, 19 ноября преподаватели и студенты САФУ присоединятся к общегородской акции, в ходе которой состоится посещение всех памятников Ломоносову в Архангельске. Два из них находятся на территории кампуса Арктического университета.
По словам проректора по социальным вопросам и воспитательной работе САФУ Сергей Сорокин, такие события не только дают возможность глубже узнать личность и труды нашего великого земляка, но и воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою малую родину.