Научная общественность Архангельска отметит день рождения Ломоносова

В воскресенье, 19 ноября, будет отмечаться 306-й день рождения первого русского академика Михаила Ломоносова. В преддверии этой даты, 16 ноября, у главного корпуса САФУ пройдёт традиционный митинг.

К подножию памятника великому ученому представители научной общественности и студенты возложат цветы, сообщает пресс-служба вуза.

Кроме того, 19 ноября преподаватели и студенты САФУ присоединятся к общегородской акции, в ходе которой состоится посещение всех памятников Ломоносову в Архангельске. Два из них находятся на территории кампуса Арктического университета.

По словам проректора по социальным вопросам и воспитательной работе САФУ Сергей Сорокин, такие события не только дают возможность глубже узнать личность и труды нашего великого земляка, но и воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою малую родину.