Заболеваемость ОРВИ в Поморье ниже эпидемического порога на 18 %

В Архангельске в период с 6 по 12 ноября было зарегистрировано 2230 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей – 1 449. Показатель заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 32,7 %.

С диагнозом ОРВИ госпитализировано 25 человек, из которых 23 - дети. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

По Архангельской области выявлено 7289 случаев заболевания ОРВИ. Из них 4935 приходится на детей. Это ниже эпидпорога на 18,7 %. В целом же в регионе с диагнозом ОРВИ госпитализированы 45 человек, включая 39 детей .

В Поморье продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий момент привито 472 265 человек, в том числе 96 000 детей. Это составляет 41,9 % от общей численности населения области.