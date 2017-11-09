Заболеваемость ОРВИ в Поморье ниже эпидемического порога на 18 %

С диагнозом ОРВИ госпитализировано 25 человек, из которых 23 - дети. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.
По Архангельской области выявлено 7289 случаев заболевания ОРВИ. Из них 4935 приходится на детей. Это ниже эпидпорога на 18,7 %. В целом же в регионе с диагнозом ОРВИ госпитализированы 45 человек, включая 39 детей .
В Поморье продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий момент привито 472 265 человек, в том числе 96 000 детей. Это составляет 41,9 % от общей численности населения области.