В Архангельске возле кинотеатра «Русь» демонтировали остановку, сломанную подростками

Остановка пришла в негодность из-за действий молодых людей, которые, цепляясь за край её крыши, раскачивались на ней. В итоге установленные много лет назад конструкции не выдержали столь активного воздействия.
Сейчас элементы остановоки демонтированы и вывезены, прилегающая территория убрана. В будущем здесь предполагается возвести остановочный комплекс нового образца, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Свежо предание,но верится с трудом.Так ,кажется говорили великие.Напротив,у ж/д поликлиники остановку тоже давно снесли,но до сих пор нет укрытия от непогоды.
Построят всё равно