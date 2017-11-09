В Архангельске возле кинотеатра «Русь» демонтировали остановку, сломанную подростками

В Ломоносовском округе Архангельска проведены работы по демонтажу и вывозу автобусной остановки, находящейся напротив кинотеатра «Русь».

Остановка пришла в негодность из-за действий молодых людей, которые, цепляясь за край её крыши, раскачивались на ней. В итоге установленные много лет назад конструкции не выдержали столь активного воздействия.

Сейчас элементы остановоки демонтированы и вывезены, прилегающая территория убрана. В будущем здесь предполагается возвести остановочный комплекс нового образца, сообщает пресс-служба горадминистрации.