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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/14/53945.html

Общество

В Архангельске возле кинотеатра «Русь» демонтировали остановку, сломанную подростками

В Архангельске возле кинотеатра «Русь» демонтировали остановку, сломанную подростками
Фото с сайта администрации г. Архангельска
В Ломоносовском округе Архангельска проведены работы по демонтажу и вывозу автобусной остановки, находящейся напротив кинотеатра «Русь».

Остановка пришла в негодность из-за действий молодых людей, которые, цепляясь за край её крыши, раскачивались на ней. В итоге установленные много лет назад конструкции не выдержали столь активного воздействия.

Сейчас элементы остановоки демонтированы и вывезены, прилегающая территория убрана. В будущем здесь предполагается возвести остановочный комплекс нового образца, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Комментарии
Сергей, сегодня 15:41

Свежо предание,но верится с трудом.Так ,кажется говорили великие.Напротив,у ж/д поликлиники остановку тоже давно снесли,но до сих пор нет укрытия от непогоды.

Сергею , сегодня 17:30

Построят всё равно
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