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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/14/53944.html

Общество

Подозреваемая во взятке Светлана Бральнина встретит Новый год под домашним арестом

Подозреваемая во взятке Светлана Бральнина встретит Новый год под домашним арестом
На днях Котласским городским судом рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам межрайонного следственного отдела о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Котласского района Светланы Бачурихиной (Бральниной).

Напомним, что чиновница обвиняется в получении взятки. Она была задержана в мае этого года и сперва отправлена под домашний арест. Месяц спустя из-за систематических нарушений её этапировали в СИЗО. После трёх недель пребывания там решением областного суда Бральнину вновь пометили под домашний арест.

В итоге ходатайство должностного лица удовлетворено. Срок домашнего ареста Бачурихиной-Бральниной продлён на два месяца - то есть до 15 января 2018 года включительно. От этом сообщает официальный портал Котласского городского суда.

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