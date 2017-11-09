Подозреваемая во взятке Светлана Бральнина встретит Новый год под домашним арестом

На днях Котласским городским судом рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам межрайонного следственного отдела о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Котласского района Светланы Бачурихиной (Бральниной).

Напомним, что чиновница обвиняется в получении взятки. Она была задержана в мае этого года и сперва отправлена под домашний арест. Месяц спустя из-за систематических нарушений её этапировали в СИЗО. После трёх недель пребывания там решением областного суда Бральнину вновь пометили под домашний арест.

В итоге ходатайство должностного лица удовлетворено. Срок домашнего ареста Бачурихиной-Бральниной продлён на два месяца - то есть до 15 января 2018 года включительно. От этом сообщает официальный портал Котласского городского суда.