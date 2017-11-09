«Город мастеров» объединил несколько десятков педагогов Архангельской области

В рамках форума было проведено порядка 50 мастер-классов как прикладного, так и методического характера. Например, для учителей были организованы занятия по рисунку на стекле и созданию интерактивных плакатов и тестов с помощью компьютерных программ.
Куклотерапия в коррекционно-образовательной работе учителя-логопеда, формы включения родителей в образовательный процесс, подготовка обучающихся к изучению классического танца – вот лишь часть дисциплин образовательной программы форума.
«Город мастеров» прошёл на базе Архангельского областного института открытого образования. По мнению организаторов, фестиваль дал возможность педагогам продемонстрировать свой опыт на областном уровне.