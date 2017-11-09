Северный округ Архангельска сегодня останется без воды

Сегодня с 18 часов в Архангельске планируется понижение общегородского давления в сетях водоснабжения. В этот период специалисты МУП «Водоканал» займутся установкой тройника на строящемся кольцевом водоводе.

Ожидается, что неудобства продлятся до 10 часов завтрашего дня. Давление будет снижено на одной из двух насосных станций центральных очистных сооружений.

Как отмечают в «Водоканале», достройка первого участка кольцевого водовода позволит вывести на новый уровень качество водоснабжения привокзального района. Здесь будет хорошее давление на сетях в целом, а в случае каких-либо повреждений на «тысячнике» у жителей микрорайона не будет отключаться вода.

Вместе с тем стоит отметить, что в связи с ремонтными работами с 23 часов 14 ноября до 5 часов 15 ноября будет полностью отключено холодное водоснабжение в Северном округе Архангельска.