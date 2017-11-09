Северный округ Архангельска сегодня останется без воды

Ожидается, что неудобства продлятся до 10 часов завтрашего дня. Давление будет снижено на одной из двух насосных станций центральных очистных сооружений.
Как отмечают в «Водоканале», достройка первого участка кольцевого водовода позволит вывести на новый уровень качество водоснабжения привокзального района. Здесь будет хорошее давление на сетях в целом, а в случае каких-либо повреждений на «тысячнике» у жителей микрорайона не будет отключаться вода.
Вместе с тем стоит отметить, что в связи с ремонтными работами с 23 часов 14 ноября до 5 часов 15 ноября будет полностью отключено холодное водоснабжение в Северном округе Архангельска.