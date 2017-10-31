Архангельск имеет низкую вероятность получить паспорт готовности к зиме

До 15 ноября Северо-Западное управление Ростехнадзора должно проверить и выдать муниципальным образованиям Архангельской области паспорта готовности к отопительному периоду.

По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, на сегодняшний день из 69 муниципальных образований, подлежащих паспортизации, только 17 получили акты готовности к отопительному сезону. У остальных 52-х имеются замечания, требующие устранения.

Ряд муниципальных образований городского, районного и поселенческого уровней, которые имеют достаточно низкую вероятность получения паспортов готовности. В их числе - города Архангельск и Котлас, Верхнетоемский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Онежский, Плесецкий и Шенкурский районы, а также некоторые поселения.

Также попали в этот список Холмогорский и Нядомский районы, а также МО «Савинское» Плесецкого района, где прошлой зимой возникали проблемы с теплом.