Депутат Дятлов: глава лесного отдела Гринпис наносит вред Архангельской области

Председатель комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленного комплексу Александр Дятлов выступил с предложением провести проверку деятельности руководителя лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко.

С таки заявлением депутат выступил на прошедшем в Архангельске заседании Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. На «круглом столе», проходившем в рамках Совета, был затронут вопрос о создании Двинско-Пинежского природного заказника. Как известно, местное население выступает категорически против этой инициативы, нет единого мнения по этому поводу и у ученых.

Вопрос создания заказника обсуждается на протяжении нескольких лет. Инициаторами выступили российские и международные экологические организации, ратующие за сохранение уникального природного наследия Двинской тайги. Оппонирующая сторона – муниципальные образования и лесозаготовители, для которых деятельность на этой территории носит не только экономический, но и в первую очередь социальный характер.

В своем докладе Александр Дятлов отметил, что лесозаготовители не только платят налоги и занимаются лесовосстановлением, но и предоставляют реальную работу местному населению. Лесосека находится у предпринимателей в долгосрочной аренде, все они прочно встроены в существующие производственные цепочки. Жизненно важно понимать, что ни в коем случае нельзя лишать жителей глубинки возможно единственной работы и, как следствие, средств к существованию. Поэтому при создании заказников обязательно необходимо учитывать мнение и интересы северян.

«По моему мнению, представитель Гринпис господин Ярошенко ведет настоящую информационную войну с нашим регионом, угрожая лишить международных экологических сертификатов предприятия и тем самым практически остановить работу лесопромышленного комплекса Архангельской области, оставить без средств к существованию тысячи северян, – заявил Александр Дятлов. – Он рассылает письма потенциальным покупателям продукции архангельского лесопромышленного комплекса с требованием прекратить закупать продукцию наших предприятий. Таким образом, он подрывает экономическую безопасность региона, что грозит невыполнением социальных обязательств перед жителями области. Такая контрпродуктивная позиция, во-первых, не имеет под собой ни малейших объяснимых оснований и, во-вторых, однозначно не приближает инициаторов к положительному решению в деле создания заказника.

В связи с этим прошу вас, уважаемые члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, провести проверку работы господина Ярошенко в части нарушения прав тысяч жителей Архангельской области и положить конец его деятельности, приносящий вред региону. Также обращаемся к руководству Гринпис с просьбой о замене руководителя лесного отдела организации на более адекватного представителя. Считаю, что наша с вами общая задача не только сохранить природное богатство, но и не допустить вымирания северных русских деревень».