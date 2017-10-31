На Рябиновой аллее в Архангельске высажено более сотни деревьев

Фото с сайта администрации г. Архангельска

В среду, 15 ноября, завершается срок выполнения работ по благоустройству прогулочной зоны у стадиона «Динамо» - Рябиновой аллеи. Процесс близится к завершению.

Уже оформлены пешеходные дорожки из брусчатки, высажена аллея из 110 деревьев, сформированы газоны, засеянные травой, установлены современные фонари.

Также на объекте проведена работапо устройству дренажно-ливневой канализации на территории. Сейчас там идёт установка 14 скамеек.

В горадминистрации подчёркивают, что все работы выполнялись по графику и без задержек.

Среди выявленных недочётов значатся неровности на выложенной брусчатке, отсутствие вазонов и незавершённое бетонирование вокруг крышек колодцев. Представители компании-подрядчика пообещали в кратчайшие сроки устранить замечания.