Медведи ушли? С кладбища «Миронова гора» снято осадное положение

На оперативном совещании в администрации Северодвинска глава города Игорь Скубенко поручил своему заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой официально открыть для посещений кладбище «Миронова гора».

Как отметил градоначальник, следов медведя на погосте больше нет, а на территории установлены предупредительные аншлаги.

«Прошу вас официально открыть доступ к захоронениям», - поставил задачу Игорь Скубенко.

Стоит напомнить, что допуск родственников усопших на «Миронову гору» был закрыт ещё в середине октября - сразу же после того, как в её окрестностях объявились голодные медведи. Новые же захоронения производились под надзором вооружённой охраны.

Власти города просят горожан не оставлять на кладбище и в его окрестностях съестных припасов, чтобы не привлекать хищников.