Медведи ушли? С кладбища «Миронова гора» снято осадное положение

Как отметил градоначальник, следов медведя на погосте больше нет, а на территории установлены предупредительные аншлаги.
«Прошу вас официально открыть доступ к захоронениям», - поставил задачу Игорь Скубенко.
Стоит напомнить, что допуск родственников усопших на «Миронову гору» был закрыт ещё в середине октября - сразу же после того, как в её окрестностях объявились голодные медведи. Новые же захоронения производились под надзором вооружённой охраны.
Власти города просят горожан не оставлять на кладбище и в его окрестностях съестных припасов, чтобы не привлекать хищников.
Что там в Северодвинаке твортится? Медведи свирепствуют, могилы разрывают, вчера писали - волки на дачах собаку загрызли. Народ спивается. Эксваер злобствует, на даче напьется, на ДИ "забегает", как волк позорный, матюгается, хамит, редактора обзывает. Редактору нужно капкан поставить, да изловить зверька.