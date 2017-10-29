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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/13/53924.html

Сюжет

Программа «Ты – предприниматель»17

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в Архангельске10 ноября 2017 15:29

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение8 ноября 2017 14:12

Молодые и активные жители Березника поучаствовали в образовательной игре «Фирма 3.0»8 ноября 2017 12:04

Участники программы «Ты — предприниматель» прошли курс креативного лидерства7 ноября 2017 15:34

Начинающие предприниматели Архангельской области прошли курс по презентации проектов7 ноября 2017 11:59

Участники програмы «Ты — предприниматель» изучили продвижение бизнеса в СМИ3 ноября 2017 13:23

Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколений2 ноября 2017 15:15

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлён до 3 ноября2 ноября 2017 10:58

Социальных предпринимателей Архангельска приглашают на школу краудфандинга31 октября 2017 11:15

Ученики архангельской 43 школы построили свои нефтяные компании29 октября 2017 15:27

Общество, Экономика

В рамках программы «Ты – предприниматель» состоится открытый семинар по рекламе

В рамках программы «Ты – предприниматель» состоится открытый семинар по рекламе
Роман Пивоваров. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
Прокачать архангельское бизнес-сообщество приедет известный бизнес-тренер из Москвы, эксперт по маркетингу и рекламе Роман Пивоваров.

Роман раскроет начинающим предпринимателям секреты эффективной рекламы и расскажет, какие слоганы влияют на современных покупателей, как смартфон трансформирует наше поведение и какие инструменты есть у продавца рекламы.

Также московский эксперт проведёт анализ жалоб и обращений по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере регулирования рекламной деятельности.

Роман Пивоваров — бизнес-тренер, консультант, психолог, эксперт по маркетингу и рекламе, содиректор и совладелец компании «Adconsult». Основная его специализация — реклама, маркетинг, продажи и управление бизнесом.

За последние 10 лет Роман провёл более 500 тренингов и семинаров в 80 из 83 регионов страны. Кроме того, он организовал более 20 международных стажировок в зарубежных рекламных агентствах для руководителей российского рекламного бизнеса.

Регистрация на лекцию открыта для всех желающих до 15:00 14 ноября. Заявку можно отправить по электронной почте - predprinimatel29@yandex.ru.

Константин Журавлёв, Сегодня 15:25

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