В рамках программы «Ты – предприниматель» состоится открытый семинар по рекламе

Прокачать архангельское бизнес-сообщество приедет известный бизнес-тренер из Москвы, эксперт по маркетингу и рекламе Роман Пивоваров.

Роман раскроет начинающим предпринимателям секреты эффективной рекламы и расскажет, какие слоганы влияют на современных покупателей, как смартфон трансформирует наше поведение и какие инструменты есть у продавца рекламы.

Также московский эксперт проведёт анализ жалоб и обращений по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере регулирования рекламной деятельности.

Роман Пивоваров — бизнес-тренер, консультант, психолог, эксперт по маркетингу и рекламе, содиректор и совладелец компании «Adconsult». Основная его специализация — реклама, маркетинг, продажи и управление бизнесом.

За последние 10 лет Роман провёл более 500 тренингов и семинаров в 80 из 83 регионов страны. Кроме того, он организовал более 20 международных стажировок в зарубежных рекламных агентствах для руководителей российского рекламного бизнеса.

Регистрация на лекцию открыта для всех желающих до 15:00 14 ноября. Заявку можно отправить по электронной почте - predprinimatel29@yandex.ru.