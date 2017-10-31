Новости дня

Северодвинка спасла одинокого соседа, услышав его крики о помощи

Архангелогородцы смогут попробовать себя в географическом диктанте

В колонию Онеги пытались переправить пиво и зарядки для мобильников

Архангельск имеет низкую вероятность получить паспорт готовности к зиме

Мобильная версия 16+

Понедельник, 13 ноября, 18:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/13/53920.html

Общество

В Архангельской области сотни сирот обрели новые семьи

В Архангельской области сотни сирот обрели новые семьи
Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день сирот. В нашей области ведётся работа по устройству в семьи юных северян, оставшихся без попечения родителей.

По словам министра образования и науки Архангельской области Сергея Котлова, за три последних года более одной тысячи детей обрели новые семьи. На сегодня в банке данных о тех, кто нуждается в семейном устройстве, состоит чуть более 900 ребятишек. Сейчас в регионе 17 специализированных организаций занимаются подготовкой кандидатов в замещающие родители.

В апреле 2017 года правительство области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Арифметика добра». Целью совместной работы является защита прав и интересов детей-сирот.

А сегодня фонд проводит «Арифметика добра» специальную акцию в социальных сетях. Пользователям предложили на один день заменить свои аватарки на символ проекта – мамонтёнка, потерявшего маму.

Сегодня 13:43

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Депутат Дятлов: глава лесного отдела Гринпис наносит вред Архангельской областиСегодня 16:08

Медведи ушли? С кладбища «Миронова гора» снято осадное положение Сегодня 15:38
1 комментарий

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской областиСегодня 10:09
1 комментарий

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мираСегодня 09:12

Волки загрызли овчарку под СеверодвинскомВчера 15:19
9 комментариев

Реклама
Общество

Архангелогородцы смогут попробовать себя в географическом диктантеСегодня 18:26

Архангельск имеет низкую вероятность получить паспорт готовности к зимеСегодня 17:14

На Рябиновой аллее в Архангельске высажено более сотни деревьевСегодня 16:22

Депутат Дятлов: глава лесного отдела Гринпис наносит вред Архангельской областиСегодня 16:08

Медведи ушли? С кладбища «Миронова гора» снято осадное положение Сегодня 15:38
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангелогородцы смогут попробовать себя в географическом диктанте

Архангельск имеет низкую вероятность получить паспорт готовности к зиме

На Рябиновой аллее в Архангельске высажено более сотни деревьев

Депутат Дятлов: глава лесного отдела Гринпис наносит вред Архангельской области

Медведи ушли? С кладбища «Миронова гора» снято осадное положение

Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год

Участники программы «Ты — предприниматель» учились искать свою нишу на рынке

На производстве целлюлозы АЦБК начался поэтапный ввод нового оборудования

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Проблемный Онежский район получил нового главу

В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

Северодвинка спасла одинокого соседа, услышав его крики о помощи

В колонию Онеги пытались переправить пиво и зарядки для мобильников

Пьяный северодвинец ворвался в квартиру к соседям и стал избивать их монтировкой

Безработная жительница Каргополя обокрала посетительцу кафе

Холмогорский любитель пьяной езды попал под суд

На лыжном стадионе под Архангельском чистят трассу и ремонтируют домики

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мира

6:0. "Водник" сегодня был в ударе

Прямая трансляция игры "Водника" - в эфире "Региона 29"

Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области

В Архангельске назвали финалистов второго этапа «ТЭФИ-Регион

В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru