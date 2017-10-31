В Архангельской области сотни сирот обрели новые семьи

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день сирот. В нашей области ведётся работа по устройству в семьи юных северян, оставшихся без попечения родителей.

По словам министра образования и науки Архангельской области Сергея Котлова, за три последних года более одной тысячи детей обрели новые семьи. На сегодня в банке данных о тех, кто нуждается в семейном устройстве, состоит чуть более 900 ребятишек. Сейчас в регионе 17 специализированных организаций занимаются подготовкой кандидатов в замещающие родители.

В апреле 2017 года правительство области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Арифметика добра». Целью совместной работы является защита прав и интересов детей-сирот.

А сегодня фонд проводит «Арифметика добра» специальную акцию в социальных сетях. Пользователям предложили на один день заменить свои аватарки на символ проекта – мамонтёнка, потерявшего маму.