Судебные приставы разыскали алиментщика через "сарафанное радио"

В отделе судебных приставов по Виноградовскому району на исполнении с 2012 года находится исполнительное производство о взыскании с гражданина В. алиментов. Какое-то время деньги на содержание ребёнка хоть и не регулярно, но поступали.

Это происходило, когда мужчина устраивался на работу, и алименты удерживались из его заработной платы. Однако с 2015 года выплаты прекратились, да и сам должник пропал.

В ходе работы по данному исполнительному производству с целью установления доходов и имущества должника судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись запросы в банки, в Пенсионный фонд, ГИБДД, в другие регистрирующие органы, но все ответы носили отрицательный характер. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Летом 2016 года гражданин В. был объявлен в розыск. В ходе розыскных мероприятий было установлено три адреса возможного пребывания должника – в Виноградовском районе, Архангельске и Мезенском районе. При их проверке местонахождение алиментщика установить не удалось, но его активные поиски судебными приставами не остались не замеченными - заработало «сарафанное радио». Информация об этом дошла до должника, и он предпочёл сам выйти на связь с судебным приставом. В результате, было установлено место проживания безответственного отца в Архангельске, а также место его официального трудоустройства. Незамедлительно в бухгалтерию организации было направлено постановление об удержании из заработка гражданина В. алиментных платежей. Кстати, к этому времени его долг перед ребёнком вырос до 371 тысячи рублей.

Отметим, что с начала 2017 года судебными приставами УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу разысканы 719 должников, скрывавшихся от уплаты алиментов.