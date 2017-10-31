|
Новости дня
Волки загрызли овчарку под Северодвинском
В центре Архангельска горела квартира
Северодвинца ранили в парке отдыха
|
Воскресенье, 12 ноября, 18:00
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/12/53906.html
|
В Поморье сохраняется плюсовая температура
В воскресенье в регионе сохранится облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов Поморья пройдёт дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +4 до -1С°, — сообщает sevmeteo.
|
Главное
Волки загрызли овчарку под СеверодвинскомСегодня 15:19
6:0. "Водник" сегодня был в удареВчера 16:19
Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизмВчера 15:51
В Архангельской области потеплелоВчера 10:29
Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора Позавчера 17:40
Общество
Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизмВчера 15:51
На окраинах Архангельска отремонтируют тротуарыВчера 15:07
В Архангельской области потеплелоВчера 10:29
Архангельские полицейские получили ключи от новых машинПозавчера 15:38
Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в АрхангельскеПозавчера 15:29
Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизм
На окраинах Архангельска отремонтируют тротуары
В Архангельской области потеплело
В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год
Участники программы «Ты — предприниматель» учились искать свою нишу на рынке
На производстве целлюлозы АЦБК начался поэтапный ввод нового оборудования
«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»
«Ростелеком» обеспечил современной связью удалённые гарнизоны Северного флота
Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора
В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"
Проблемный Онежский район получил нового главу
В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"
Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске
Волки загрызли овчарку под Северодвинском
В центре Архангельска горела квартира
Северодвинца ранили в парке отдыха
Северодвинец похитил деньги из развлекательного центра
6:0. "Водник" сегодня был в ударе
Прямая трансляция игры "Водника" - в эфире "Региона 29"
Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО
Лыжники Поморья поборются за кубок Хакасии
Архангельск присоединился ко Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»
В Архангельске назвали финалистов второго этапа «ТЭФИ-Регион
В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова
Театр Панова получил больше всего "слонов" на фестивале "Ваш выход"
В Архангельске подведут итоги фестиваля "Ваш выход"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru