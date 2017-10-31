Архангельский обзор за неделю: права человека и недостроенный коммунизм

Минувшая короткая рабочая неделя не была скучной. Вновь в Архангельск прибыли солидные гости из Москвы. И говорили на сей раз о правах человека.

Событие недели: съезд омбудсменов





9 ноября в Архангельске стартовал межрегиональный форум «Арктика – особый уровень прав человека». В нем приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, а также омбудсмены 13 регионов страны.





Напомним, в октябре наш регион уже посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с главам МИД Швеции, Норвегии и Финляндии. Затем с инспекцией нагрянул глава наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Еще через несколько дней состоялся визит полпреда Президента в СЗФО Николая Цуканова. И вот — российский обмудсмен и советник президента. И кто там говорит, что Архангельск — это медвежий угол?





Госпожа Москалькова, которую некоторые общественники не принимают как уполномоченного по правам человека (как-никак имеет генеральские погоны МВД), каких-то откровений в Архангельске не сделала. Но осталась довольна поездкой в воспитательную колонию. Пресс-служба УФСИН в своем релизе радостно рапортовала: «На режимной территории высокому гостю показали комнаты краткосрочных свиданий, где помимо традиционных встреч несовершеннолетним, отбывающим наказание, предоставляется возможность общения с близкими посредством видеосвязи. Побывали и в магазине, где могут приобретать товары воспитанники и их родственники. Также омбудсмену Москальковой показали гордость колонии - храм-часовню в честь святой Анастасии Узорешительницы, который достраивается и в скором времени будет освящен».





Судя по всему, нынешняя пенетенциарная система вполне либеральна. А ведь еще в конце 80-х годов чего только не писали и не снимали про советские тюрьмы! Помню фильм «Беспредел» с Виктором Павловым и Львом Дуровым в главных ролях. Тогда попадание в тюрьму можно было сравнить с самым адским мучением. А теперь в российских колониях и учатся и венчаются и храмы строят и помидоры выращивают. Чистота, порядок и уют. И уже раздаются другие мнения: а не слишком ли «жирно» теперь живут осужденные (как-никак, преступники)? На наши ведь налоги, к слову. Но права человека есть права человека, а за ними как раз и следят те, кто приехал на днях в Архангельск.





Советник президента Михаил Федотов коснулся одной из самых болезненных проблем — северных надбавок. «Когда северные надбавки ложатся на бюджет - это понятно. Государство установило эти надбавки. А что делать промышленникам, частным предпринимателям? Они ведь тоже должны платить эти надбавки. Люди не должны страдать от того, что они работают не на государственном предприятии, а на частном. Если государство вводит надбавки, значит, оно должно их субсидировать».





И тоже, - верно все господин советник говорит. Только вот на деле многие индексации и разницы между жизнью на Севере и в центральной полосе не видят. Это в советские годы к нам либо зеков поставляли, либо люди добровольно ехали за «длинным рублем» и ранней пенсией. А теперь зачем ехать? За болячками? Вот потому и спрашивают жители Архангельской области с власти: когда компенсировать будете нашу неуютную жизнь? Скептики же твердят: да пускай и так оставят, лишь бы вообще северные не забирали…





Дата недели: 100 лет Октябрю





7 ноября 2017 года вся Россия достаточно тихо и спокойно отметила важнейшую дату прошлого столетия — юбилей Октябрьской революции. В Архангельске к памятнику Ленину (кстати, последнему памятнику в СССР) пришло меньше 100 человек. Покричал в мегафон неутомимый партийный областной вождь Александр Новиков, были возложены цветы, а потом народ быстро разошелся. Кто-то дальше отмечать, а кто-то на работу или домой. Скучновато стало у коммунистов, пропал огонек, горевший еще лет 7-10 назад.





Можно много спорить о том, был Октябрь 17-го великим событием или тяжелым испытанием с многочисленными жертвами, Гражданской войной, красным террором и последующим ГУЛАГом. Здесь даже у историков единого мнения нет. Огорчает другое: это, безусловно, важное событие почему-то прошло достаточно куцо. Единственным местным начальником, кто поздравил народ с праздником, был глава Северодвинска Игорь Скубенко. И правильно сделал, что поздравил. Старшему поколению, строившему социализм, это важно. А молодежь все равно мало знает и об Октябре и о непонятном для нас «дне народного единства», который придумали взамен 7 ноября.





Архангельские коммунисты дату эту пропиарили и отметили слабо. Может, устал уже Александр Новиков на своих плечах тащить весь обком с горкомами и райкомами? Лет ведь уже немало, смена нужна. А где смена-то? Да и результаты выборов у местной КПРФ с годами все хуже. Так, глядишь, к 110-летию придется закрывать «избушку на клюшку». А тут еще 73-летний Зюганов собрался в президенты, не прошло и 22 года…





Все чаще возникает ощущение, что революция октября 17-го превратилась в некий лубок. Ее часто вспоминают, за нее пьют, ее хотят вернуть, а каких-то выводов не делают. Вот стоит в центре Архангельска огромный Ленин, а уже раздаются голоса, что он мешает. Да и забальзамированное тело хотят из Мавзолея вынести, опять разговоры пошли. Может, стоить признать-таки, что коммунистическая оппозиция провалила все свои шансы? Раз не смогла выехать даже на такой мощной дате…