Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в Архангельске

9 ноября в областном Доме молодежи 14 молодых и талантливых предпринимателей представили свои бизнес-проекты и бизнес-идеи на суд компетентного жюри.

Впервые на региональном этапе конкурса «МПР» при оценке проектов были собраны все региональные институты развития и поддержки предпринимательства: Корпорация развития Архангельской области, «Дом предпринимателя», министерство экономического развития, управление по делам молодёжи, дом Молодёжи и институт по защите прав предпринимателей.

Проекты были самые разные — от компании по сопровождению госзакупок и производства корпусной мебели, до тренажёрного зала, сети доставки здорового питания и сети домашних хлебопекарен.

Всего на конкурсе «МПР» объявлено четыре номинации: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а главным призом станет бесплатное обучение по курсу MINI-MBA в Москве.

Особенно члены жюри отметили презентацию Архангельской сети домашних пекарен «Тили-тесто», проект мебельной фабрика Коряжме, франшизу «Fitness Food», школу робототехники «Be_robotics» и социальный проект «Деловая школа».

Результаты регионального этапа конскурса «МПР» будут объявлены на финальном мероприятии образовательной программы «Ты — предприниматель» - Конгрессе предпринимателей, который пройдёт 9 декабря.

- Хочу отметить, что у нас были и дистанционные защиты проектов и одна команда мне особенно понравилась — их проект с мороженым, зацепил интересной подачей. Они делают мороженое с ягодами и фруктами, при этом делают акцент именно на северных ягодах. По-моему, этот проект вполне может быть востребованным, они умеют его правильно представлять и вполне могут достигнуть успеха, - поделилась впечатлениями член жюри, руководитель кадрового агентства «Inka» Светлана Свирида.