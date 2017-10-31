Архангельские полицейские получили ключи от новых машин

В День сотрудника органов внутренних дел полицейские Архангельской области получили новые служебные автомобили и катера. Автопарк стражей порядка пополнился 50 машинами, а также 16 мощными катерами.

Ключи от новой современной техники полицейские получили из рук заместителя начальника УМВД России по Архангельской области полковника внутренней службы Марины Соколовой.

Все автомобили будут направлены в территориальные подразделения УМВД России по Архангельской области – в дежурные части, патрульно-постовую и конвойную службы. Катера встанут на дежурство в отдаленных и труднодоступных территориях Мезенского, Лешуконского, Онежского и других районов.

Полученные транспортные средства позволят полицейским более оперативно реагировать на сообщения граждан. Ряд машин заменит устаревшие образцы, имеющиеся в автопарке.