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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/10/53890.html

Общество

Архангелогородцев снова пересчитают

Архангелогородцев снова пересчитают
В 2018 году в России будет проведена пробная перепись населения, в рамках которой апробируют электронную форму сбора сведений. А в 2020 году состоится Всероссийская перепись населения.

Специалисты Росстата регулярно публикуют данные о численности населения, а в ходе всероссийской переписи есть возможность сформировать и обобщить полные демографические, экономические и социальные данные по состоянию на определённое время.

По информации Росстата, в последние 7 лет численность населения Архангельска увеличивается. И эта статистика не подтверждает бытовые представления о том, что архангелогородцев становится меньше.

2015 год

350 982 человек

2016 год

351 226 человек

2017 год

351 488 человек

Пробный этап новой переписи пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись стартует 1 октября 2020 года и также продлится ровно один месяц. Стоит напомнить, что последняя Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. Собранные данные были полностью обработаны и опубликованы в 2013 году.

Вчера 14:25

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