Архангелогородцев снова пересчитают

Специалисты Росстата регулярно публикуют данные о численности населения, а в ходе всероссийской переписи есть возможность сформировать и обобщить полные демографические, экономические и социальные данные по состоянию на определённое время.
По информации Росстата, в последние 7 лет численность населения Архангельска увеличивается. И эта статистика не подтверждает бытовые представления о том, что архангелогородцев становится меньше.
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2015 год
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350 982 человек
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2016 год
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351 226 человек
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2017 год
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351 488 человек
Пробный этап новой переписи пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись стартует 1 октября 2020 года и также продлится ровно один месяц. Стоит напомнить, что последняя Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. Собранные данные были полностью обработаны и опубликованы в 2013 году.