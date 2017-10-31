В день борьбы с диабетом северян приглашают на диагностику

14 ноября – День открытых дверей в Архангельском городском эндокринологическом центре Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич. Он приурочен к Международному дню борьбы с сахарным диабетом.

С 10:00 до 15:00 в Архангельском городском эндокринологическом центрк (ул. Суворова, д. 3) состоятся анкетирование и разъяснительные беседы. Гости Дня открытых дверей смогут измерить долю жировой ткани в организме, провести исследование глюкозы крови с помощью портативной системы для стационарного использования Verio pro и анализ гликемии у пациентов с использованием аппарата Глюкопринт.

Кроме того, будут показаны учебные фильмы «Диабет – приговор отменяется», «Уход за стопами у пациентов с сахарным диабетом» и «Гимнастика при диабете», будут выдаваться рекомендации и наглядные пособия по профилактике диабета.

Также гостей ждут мастер-класс по скандинавской ходьбе на набережной Северной Двины и выставка детского рисунка «Здоровый образ жизни: диабету – нет!». Голосование за лучшую работу пройдёт среди участников мероприятия.