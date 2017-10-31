Судебные приставы будут задерживать алиментщиков

Сегодня, 10 ноября 2017 года вступает в силу закон, наделяющий судебных приставов правом по задержанию и доставлению должников по алиментам.

Федеральный закон № 309-ФЗ вносит изменения в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наделяет должностных лиц ФССП России правом по задержанию и доставлению должников по алиментам в целях осуществления производства по делу об административном правонарушении.

Принятие данного закона обусловлено тем, что с июля 2016 года предусмотрена административная ответственность за неуплату без уважительных причин средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. За 10 месяцев 2017 года судебными приставами УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по статье 5.35.1 КоАП возбуждено более 1,5 тысяч дел об административных правонарушениях.

Вместе с тем, лица, являющиеся должниками по исполнительным документам о взыскании алиментов, зачастую не являлись по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении, тем самым, избегая ответственности. При этом судебные приставы не имели полномочий по их доставлению и задержанию для составления протокола. Это создавало дополнительные препятствия к возможному применению в отношении злостных должников по алиментам мер уголовного принуждения, поскольку к уголовной ответственности может быть привлечено только лицо, ранее подвергнутое административному наказанию.

Вступивший в силу федеральный закон устраняет имеющийся правовой пробел, а также обеспечивает принцип неотвратимости наказания и защищает права наиболее социально незащищенных категорий граждан.