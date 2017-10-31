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Суббота, 11 ноября, 00:53
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/10/53885.html
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В Поморье пройдет мокрый снег
По прогнозам синоптиков в пятницу в регионе сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки, преимущественно мокрый снег.
Местами гололёд. Ветер юго-западный и южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура ночью и днём будет колебаться от -2 до +3°С, сообщает sevmeteo.
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