Новости дня

Прямая трансляция игры "Водника" - в эфире "Региона 29"

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО

В Архангельске раскрыта кража

Мобильная версия 16+

Суббота, 11 ноября, 00:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/09/53884.html

Общество

В Архангельске встретились 13 омбудсменов

В Архангельске встретились 13 омбудсменов
фото с сайта правительства Архангельской области
В Архангельске стартовал межрегиональный форум «Арктика – особый уровень прав человека». В нем принимают участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, омбудсмены 13 регионов страны.

Форум проводится в Архангельске впервые, но продолжает традиции масштабных обсуждений и дискуссий, связанных с арктической тематикой, площадкой для которых выступает Архангельск.

Как отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Арктика – особенная территория. Поэтому необходимы нестандартные подходы к государственному управлению и государственной поддержке арктических территорий. Только их применение позволит обеспечить баланс публичных интересов государства и частных интересов жителей арктических территорий.

— Человек здесь имеет особенные права, ведь без обеспечения высокого качества жизни северян развитие Арктики немыслимо. Жители российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона, они не должны быть оторваны от культурной, социальной и общественной жизни всей страны. Только так можно удержать людей на Севере и привлечь высококлассных специалистов, носителей новых знаний и технологий. Вопросы правового статуса северян – это, в первую очередь, вопросы социально-экономического развития Арктических территорий и вопросы безопасности государства, – подчеркнул глава региона.

Другая важная составляющая открывшегося сегодня форума – 20-летие создания в регионе института уполномоченного по правам человека. Отметим, что Архангельская область стала одним из первых регионов страны, где был принят соответствующий областной закон.

Большое внимание специфике, связанной с арктическими условиями, уделила в своем выступлении на форуме уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Так, серьезного внимания требует вопрос обеспечения льготами и преференциями жителей северных территорий. Они необходимы, но вместе с тем не должны сказываться на конкурентоспособности бизнеса, который работает на севере, себестоимости продукции.

С тем, что в Арктике должен быть особый уровень защиты прав человека согласен и Михаил Федотов.

В рамках форума прошла церемония объявления и награждения победителей конкурса среди библиотек Архангельской области на лучший проект по правовому просвещению, посвященный 20-летию института уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Награды вручила Любовь Анисимова.

Позавчера 17:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора Вчера 17:40
5 комментариев

Архангелогородцев снова пересчитаютВчера 14:25

В Поморье пройдет мокрый снегВчера 09:39

Проблемный Онежский район получил нового главуПозавчера 14:19
4 комментария

Федеральный омбудсмен посетила архангельскую колониюПозавчера 10:34

Общество

Архангельские полицейские получили ключи от новых машинВчера 15:38

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в АрхангельскеВчера 15:29

В Мирном после вмешательства прокуратуры в поликлиниках установят видеонаблюдениеВчера 14:35

Архангелогородцев снова пересчитаютВчера 14:25

В день борьбы с диабетом северян приглашают на диагностикуВчера 13:26

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельские полицейские получили ключи от новых машин

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в Архангельске

В Мирном после вмешательства прокуратуры в поликлиниках установят видеонаблюдение

Архангелогородцев снова пересчитают

В день борьбы с диабетом северян приглашают на диагностику

В Архангельске обсудят бюджет на 2018 год

Участники программы «Ты — предприниматель» учились искать свою нишу на рынке

На производстве целлюлозы АЦБК начался поэтапный ввод нового оборудования

«Аквилон Инвест» стал обладателем золотого знака «Надёжный застройщик России»

«Ростелеком» обеспечил современной связью удалённые гарнизоны Северного флота

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Проблемный Онежский район получил нового главу

В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

В Архангельске раскрыта кража

В Котласе мужчина напал на продавца магазина

Пинежанин сначала поджег машину соседа, а затем убил и его

Замначальника МВД Вилегодского района совершил служебный подлог

В Коряжме мужчина чуть не убил ребенка

Прямая трансляция игры "Водника" - в эфире "Региона 29"

Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО

Лыжники Поморья поборются за кубок Хакасии

Архангельск присоединился ко Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Антон Солодов установил новый рекорд

В Архангельске будут набирать талантливых в колледж Олега Табакова

Театр Панова получил больше всего "слонов" на фестивале "Ваш выход"

В Архангельске подведут итоги фестиваля "Ваш выход"

В Архангельске прошла «Ночь искусств»

Архангельск присоединяется к «Ночи искусств»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru