В Архангельске встретились 13 омбудсменов

В Архангельске стартовал межрегиональный форум «Арктика – особый уровень прав человека». В нем принимают участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, омбудсмены 13 регионов страны.

Форум проводится в Архангельске впервые, но продолжает традиции масштабных обсуждений и дискуссий, связанных с арктической тематикой, площадкой для которых выступает Архангельск.

Как отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Арктика – особенная территория. Поэтому необходимы нестандартные подходы к государственному управлению и государственной поддержке арктических территорий. Только их применение позволит обеспечить баланс публичных интересов государства и частных интересов жителей арктических территорий.

— Человек здесь имеет особенные права, ведь без обеспечения высокого качества жизни северян развитие Арктики немыслимо. Жители российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона, они не должны быть оторваны от культурной, социальной и общественной жизни всей страны. Только так можно удержать людей на Севере и привлечь высококлассных специалистов, носителей новых знаний и технологий. Вопросы правового статуса северян – это, в первую очередь, вопросы социально-экономического развития Арктических территорий и вопросы безопасности государства, – подчеркнул глава региона.

Другая важная составляющая открывшегося сегодня форума – 20-летие создания в регионе института уполномоченного по правам человека. Отметим, что Архангельская область стала одним из первых регионов страны, где был принят соответствующий областной закон.

Большое внимание специфике, связанной с арктическими условиями, уделила в своем выступлении на форуме уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Так, серьезного внимания требует вопрос обеспечения льготами и преференциями жителей северных территорий. Они необходимы, но вместе с тем не должны сказываться на конкурентоспособности бизнеса, который работает на севере, себестоимости продукции.

С тем, что в Арктике должен быть особый уровень защиты прав человека согласен и Михаил Федотов.

В рамках форума прошла церемония объявления и награждения победителей конкурса среди библиотек Архангельской области на лучший проект по правовому просвещению, посвященный 20-летию института уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Награды вручила Любовь Анисимова.