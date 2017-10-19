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Пятница, 10 ноября, 01:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/09/53881.html
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Прокуратура добилась установки пандуса при входе в кинотеатр Новодвинска
В ходе проведенной прокуратурой Новодвинска проверки соблюдения законодательства о защите прав инвалидов установлено, что ООО «Люмьер», эксплуатирующее здание кинотеатра, в нарушение требований закона не создало условий для беспрепятственного доступа инвалидов.
В связи с этим прокурором города директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, для беспрепятственного доступа инвалидов вход в здание кинотеатра оборудован пандусом.
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