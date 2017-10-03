Федеральный омбудсмен посетила архангельскую колонию

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район). Она оценила условия содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Вначале Татьяне Москальковой показали Центр реабилитации и ресоциализации при учреждении, где воспитанники готовятся к жизни на свободе. Сегодня здесь находятся трое мальчишек, которым в скором времени предстоит вернуться в общество. Центр расположен за пределами колонии, поэтому ребята уже не под охраной, а под надзором.Они проживают в комфортных комнатах на несколько человек и учатся решать самостоятельно социальные и бытовые вопросы. Татьяна Москалькова побеседовала с подростками, поинтересовалась их планами на жизнь и пожелала больше не преступать закон.

На режимной территории высокому гостю показали комнаты краткосрочных свиданий, где помимо традиционных встреч несовершеннолетним, отбывающим наказание, предоставляется возможность общения с близкими посредством видеосвязи. Побывали и в магазине, где могут приобретать товары воспитанники и их родственники. Также омбудсмену Москальковой показали гордость колонии - храм-часовню в честь святой Анастасии Узорешительницы, который достраивается и в скором времени будет освящен.

Татьяна Николаевна увидела отряды с обычными и улучшенными условиями отбывания наказания, где проживают преступившие закон подростки. Она отметила чистоту и порядок в комнатах ребят. Кроме этого, оценила спортивный зал, музейную комнату и кабинет для психологической работы. В этом же здании расположен отряд карантина, где первое время содержатся вновь прибывшие воспитанники. Татьяна Москалькова пообщалась с находящимися здесь, живо интересуясь их судьбой.

В помещении воспитательной работы Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась с подростками. Воспитанники имели возможность обратиться к омбудсмену, а она в свою очередь спрашивала об условиях проживания, питании и учебе. Вопросов к Татьяне Москольковой от несовершеннолетних правонарушителей не поступало.

В ходе визита и общения с сотрудниками УФСИН России по Архангельской области были подняты два важных вопроса, решение которых требует инициативы на законодательном уровне. Первый из них связан со службой в армии после отбывания наказания в воспитательной колонии, второй – с переводом в колонию общего режима по достижении 19-летия, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

- Уполномоченный по правам человека не является субъектом законодательной инициативы, но я имею право обратиться с предложением в Государственную Думу, Совет Федерации. И это необходимо сделать, чтобы у подростков была возможность возвращаться к нормальной жизни, - прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.