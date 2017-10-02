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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/08/53868.html

Общество

В Архангельске объявлены лауреаты Ломоносовских премий

В Архангельске объявлены лауреаты Ломоносовских премий
фото с сайта правительства Архангельской области
Объявлены имена лауреатов Ломоносовской премии 2017 года. Авторы шести проектов, которые имеют практическую значимость для Архангельской области, получат уникальную региональную награду, носящую имя великого российского учёного.

На рассмотрение конкурсной комиссии, в которую входят представители Ломоносовского фонда, в этом году было представлено 26 работ.

Претендентами на награду стали 59 человек. Это больше, чем количество соискателей Ломоносовской премии в 2016 году. Диапазон представленных проектов поражает своей широтой – от драматической поэмы до технологии утилизации атомной подводной лодки. Все работы были изучены конкурсной комиссией. Проведены пять общественных слушаний.

— Главным критерием при определении лауреатов является практическая значимость работ для нашего региона, мы оцениваем их научно-внедренческий потенциал. Более того, стараемся следить за судьбой разработок наших победителей, – отметила генеральный директор межрегионального Ломоносовского фонда Галина Добрунова.

Имена лауреатов Ломоносовской премии 2017 года были названы на специальной пресс-конференции. В номинации «Молодые учёные» премии по 50 тысяч рублей, учреждённые администрацией Архангельска, получили:

  • Мария Соколова, аспирант СГМУ, автор работы «Влияние респираторных нарушений и глубины анестезии на когнитивные функции после плановой лапароскопической холецистэктомии»;
  • Наталья Тимохина и Александр Рябов, сотрудники производственного объединения «Севмаш». Отмечена их разработка, которая способствует повышению эффективности диагностики сварных соединений корпусных конструкций.

Ещё четыре Ломоносовских премии учреждены правительством Архангельской области. Напомним, по инициативе губернатора Поморья Игоря Орлова размер этих выплат был увеличен до 100 тысяч рублей. В этом году награда присуждена:

  • коллективу сотрудников Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук за новые технологии прогнозирования ресурсов стратегических металлов в Арктической зоне России;
  • коллективу Центра судоремонта «Звёздочка» за создание новых технологий по утилизации атомной подводной лодки, которая находилась в неудовлетворительном техническом состоянии;
  • коллективу медиков Первой городской клинической больницы имени Е.Е.Волосевич за работу по созданию системы централизованного мониторинга антитромботической терапии;
  • авторам V тома Поморской энциклопедии «Города, районы, люди Архангельского Севера» в лице руководителей редколлегии Елены Кудряшовой и Валентины Базаркиной. Это финальное издание 20-летнего проекта включает в себя более 1200 статей.

Чествование лауреатов премии состоится 16 ноября на пленарном заседании XLVI Ломоносовских чтений.

Отметим, в этом году форум посвящён 80-летию Архангельской области.

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