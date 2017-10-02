В Архангельске вытравили половину крыс

Как отметила директор компании «Овен +» Татьяна Валькова, состояние многих домов в городе стало значительно лучше, чем это было в прошлые годы: приведены в порядок подвальные помещения, мусорокамеры, последние в некоторых домах и вовсе закрыты.
Среди домов, которые годами страдали от засилья грызунов, а сегодня практически справились с проблемой – пр. Ломоносова, 90; Дзержинского, 21; Самойло, 10, корп.1. Но даже в самых чистых и благополучных домах проводится профилактическая обработка по барьерному принципу, то есть по всему периметру.
С 9 по 13 ноября дератизационные работы охватят Северный округ; 14 ноября – район лесозаводов № 14, № 21; 15-22 ноября – Маймаксанский округ; 22-24 ноября – Исакогорский и Цигломенский округа; 24 ноября – О. Хабарка и о. Краснофлотский.
Просьба к горожанам на время проведения дератизации обеспечить контроль за своими питомцами, исключив возможность их контакта с пищевыми отходами, отравой.
Плохо одно - половину уничтожили, а другая снова приступила к размножению, чтобы заполнить опустевшую нишу. Наплодятся в 10 раз больше за 3 месяца. Снова жителям придется открывать кошелек
Не наплодят. У крысок уже прошёл брачный период
крысы - это чиновники?
Крыса - это ты! АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА
Если бы управляйки вовремя вывозили мусорные контейнера, то крысы бы не бегали
крыс бы потравили на чумбаровке
Главная крыса сидит в Кремле и она так охраняется (боится народа), что не отравиш. А местные лизоблюды никому и не нужны, от них всех просто тошнит, они сдохнут сами.