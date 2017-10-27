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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/08/53866.html

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Общество, Экономика

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение
Фото PressFoto.
Регистрация на курс образовательной федеральной программы будет открыта до 13 ноября 2017 года на сайте molpred29.ru.

Пройти дистанционный курс повышения квалификации «Собственник бизнеса: школа профессиональной подготовки» приглашаются жители Архангельской области от 14 до 30 лет.

Этот курс предназначен для начинающих предпринимателей, а также для тех, кто только мечтает им стать. Его программа состоит из нескольких модулей: бизнес-планирование и системное проектирование бизнеса, управление проектами, повышение личной эффективности и совершенствование управленческих навыков, управление финансами.

Чтобы пройти обучение необходимо подать заявку на сайте molpred29.ru, проверить электронную почту 13 ноября 2017 года и пройти на сайт курса по ссылке, воспользовавшись предложенными логином и паролем. После этого можно приступать к изучению материалов и выполнению заданий.

После обучения начинающие предприниматели получать не только багаж полезных знаний, которые можно применять на практике, но и удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Телефон для справок: 8182 421 882.

Константин Журавлёв, Сегодня 14:12

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