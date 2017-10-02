Юные натуралисты Поморья приняли участие в экологической конференции

Юные натуралисты изучали состояние рек, озер, лесов, болот родного края, а также их обитателей.
Пятиклассник Иван Новак из архангельской гимназии № 24 рассказал об удивительной жизни муравейника. Алексей Горох из Пинежского района провёл исследование влияния различных видов воды на прорастание семян. Алиса Щетинина из Архангельска проанализировала проблемы экотуризма в Арктике.
Многие участники конкурса не только проводили исследования, но и собственным примером показывали, как следует поступать, чтобы уменьшить Организаторами слёта юных натуралистов выступили министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и региональное отделение Всероссийского общества охраны природы, со дня образования которого в этом году исполняется 70-лет.негативное влияние на окружающую среду.
Так, Александра Лапина и Ульяна Луговская из посёлка Обозерский вместе с единомышленниками создали экологическую тропу. На всем её протяжении ребята убрали оставленный отдыхающими мусор, соорудили урны, скамейки и указатели.
Екатерина Кузякова из Северодвинска вместе с друзьями организовала несколько акций по сбору отработавших батареек. В общей сложности ребята передали на утилизацию более пяти тысяч использованных элементов питания.
Авторы лучших докладов были отмечены подарками и дипломами. Все без исключения участники – благодарностями.