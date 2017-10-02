Юные натуралисты Поморья приняли участие в экологической конференции

В конференции, приуроченной к Году экологии, приняли участие более ста юных исследователей и их наставников из Архангельска, Северодвинска, Онеги, Плесецкого, Вилегодского, Пинежского районов. Кроме того, несколько рефератов поступили из Вологды, Владимира и Владимирской области.

Юные натуралисты изучали состояние рек, озер, лесов, болот родного края, а также их обитателей.

Пятиклассник Иван Новак из архангельской гимназии № 24 рассказал об удивительной жизни муравейника. Алексей Горох из Пинежского района провёл исследование влияния различных видов воды на прорастание семян. Алиса Щетинина из Архангельска проанализировала проблемы экотуризма в Арктике.

Многие участники конкурса не только проводили исследования, но и собственным примером показывали, как следует поступать, чтобы уменьшить Организаторами слёта юных натуралистов выступили министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и региональное отделение Всероссийского общества охраны природы, со дня образования которого в этом году исполняется 70-лет.негативное влияние на окружающую среду.

Так, Александра Лапина и Ульяна Луговская из посёлка Обозерский вместе с единомышленниками создали экологическую тропу. На всем её протяжении ребята убрали оставленный отдыхающими мусор, соорудили урны, скамейки и указатели.

Екатерина Кузякова из Северодвинска вместе с друзьями организовала несколько акций по сбору отработавших батареек. В общей сложности ребята передали на утилизацию более пяти тысяч использованных элементов питания.

Авторы лучших докладов были отмечены подарками и дипломами. Все без исключения участники – благодарностями.