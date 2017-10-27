Молодые и активные жители Березника поучаствовали в образовательной игре «Фирма 3.0»

Организацией игры занималась Архангельская Деловая школа при поддержке администрации Виноградовского района.
За призы от партнёра Деловой школы - образовательной программы «Ты — предприниматель» боролись пять команд: детский развлекательный комплекс «Первые шаги», магазин спортивной одежды «Sport Style», сеть продовольственных магазинов «Кошелёк», спортивный клуб «Ритм» и молодёжный центр «Искра».
- Ребята активно сотрудничали друг с другом и представили актуальные для Виноградовского района бизнес-идеи, эффектно и ярко презентовали рекламу своих компаний. Победителем стала команда молодёжного центра «Искра», - рассказал директор Архангельской деловой школы Александр Журило.