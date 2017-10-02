Сенатор Людмила Кононова награждена за заслуги перед Отечеством

Указом Президента России член Совета Федерации РФ - представитель Архангельской области Людмила Кононова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Кононову наградили за плодотворную законодательную деятельность. Напомним, в должности члена Совета Федерации она работает с 2013 года, в верхней палате российского парламента представляет Архангельское областное Собрание депутатов. Ранее она была учителем в школе Архангельска, депутатом и спикером Архангельской городской Думы, заместителем губернатора Архангельской области по социальным вопросам.

Помимо законодательной деятельности Кононова также является президентом Поморского землячества в Москве.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" является государственной наградой и ступенькой к соответствующему ордену. К слову, орден "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени имеет всего несколько северян. Самые известные - бывший губернатор Анатолий Ефремов, профессор САФУ Эдуард Сабуров, заслуженный врач Татьяна Подьякова и экс-руководитель Северного хора Нина Мешко. Только два человека были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3- степени - народный врач СССР Еликанида Волосевич и гендиректор "Звездочки" Николай Калистратов.