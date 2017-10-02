Сенатор Людмила Кононова награждена за заслуги перед Отечеством

Кононову наградили за плодотворную законодательную деятельность. Напомним, в должности члена Совета Федерации она работает с 2013 года, в верхней палате российского парламента представляет Архангельское областное Собрание депутатов. Ранее она была учителем в школе Архангельска, депутатом и спикером Архангельской городской Думы, заместителем губернатора Архангельской области по социальным вопросам.
Помимо законодательной деятельности Кононова также является президентом Поморского землячества в Москве.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" является государственной наградой и ступенькой к соответствующему ордену. К слову, орден "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени имеет всего несколько северян. Самые известные - бывший губернатор Анатолий Ефремов, профессор САФУ Эдуард Сабуров, заслуженный врач Татьяна Подьякова и экс-руководитель Северного хора Нина Мешко. Только два человека были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3- степени - народный врач СССР Еликанида Волосевич и гендиректор "Звездочки" Николай Калистратов.
Всплакнул... каких же страхолюдин в публичную политику пускают
Что ж люди то у нас такие злобные. Это же не конкурс красоты... Главное, чтобы человек пользу приносил нашему региону. Ну и вообще, она вполне приятная женщина.
Наградили, возможно и правильно. Только я пользы от этого депутата не почувствовал, не видел. Поспрашивал у друзей, родственников. Такое же мнение.
*************************************************************** Дм. Быков (пародия на этого члена) - "Я не люблю красивых женщин"… Меня в Америку не тянет, Я не предатель , не койот, На красоту уже не встанет, А на убожество встает ****** https://www.youtube.com/watch?v=5v6KflpwfPI ****** …Ты чо, член, совсем уже охренел? Нормальная женщина на фото, на Шурочку Азарову похожа ****** https://www.youtube.com/watch?v=Vs1VS74Jbzw ****… эх, хороша Маша, да не наша! ******
Она боец невидимого фронта.... Только им вручаются ордена за заслуги которые нельзя публиковать и о них знает только узкий круг корпорации..... Ура! Людмиле Николаевне!!!
когда лысому балаболу орден дадут? или не дадут?
Кому то понравилась...
Почти обо всех перечисленных и награжденных имею представление, информацию. Где-то хорошую, где-то не очень. С кем-то знаком, с кем-то нет.О Кононовой - ни плохого, ни хорошего. Ноль.
Опять бирюльки раздавали.