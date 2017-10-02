В Архангельске проходит "ТЭФИ-регион"

С 7 по 10 ноября в столице Поморья проходит второй этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион»

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям конкурс проводится уже в 16-й раз. В конце октября «ТЭФИ-Регион» прошёл в Калининграде, там выбрали лучших в направлении «Информационное телевещание».

В столице Поморья выберут победителей в направлении «Просветительское и развлекательное телевещание». Работы в 12 номинациях оценивает именитое жюри, в составе которого члены Академии Российского телевидения и журналисты Оксана Барковская, Михаил Кожухов, Алексей Лысенков.

- В этом году на конкурс заявлено много интересных, новых, оригинальных, неожиданных проектов. И должен сказать, оригинальных мыслей в регионах гораздо больше, чем на федеральных каналах, - поделился член Академии Российского телевидения Алексей Лысенков.

Выбирать лучшие работы члены жюри будут два дня. Параллельно для участников конкурса пройдут мастер-классы. Церемония награждения финалистов состоится 9 ноября в Архангельском театре драмы.