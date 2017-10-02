Жительница Холмогорского района накопила долг по алиментам в 200 тысяч рублей

30-летняя жительница Холмогорского района по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание двоих своих детей, которые проживают с отцом. Однако молодая женщина заботами о детях себя не обременяла и никакой материальной помощи им не оказывала, накопив долг более 200 тысяч рублей.

Нигде не работающая должница периодически вставала на учёт в центр занятости населения и тогда алименты в пользу детей удерживались из получаемого ею пособия. Однако по сравнению с имеющейся задолженностью это были незначительные суммы. Неоднократные требования судебного пристава-исполнителя предпринять меры к погашению задолженности, а также разъяснительные беседы о необходимости заботиться о своих детях отклика у должницы не находили. В результате, за неуплату средств на содержание детей судебным приставом в отношении гражданки П. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил гражданке П. наказание в виде 11 суток административного ареста. Если и после этого женщина не вспомнит о своих материнских обязанностях, она будет привлечена уже к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УФССП.