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Среда, 8 ноября, 23:55
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/08/53856.html
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В Архангельской области пройдет снег
Сегодня в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега.
Ветер западный и северо-западный 12-17 м/с, утром местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха -2,+3°, сообщает Севметео.
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