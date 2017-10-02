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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/08/53856.html

Общество

В Архангельской области пройдет снег

В Архангельской области пройдет снег
Сегодня в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега.

Ветер западный и северо-западный 12-17 м/с, утром местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха -2,+3°, сообщает Севметео.

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