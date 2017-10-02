В Поморье штрафуют за нарушения земельного законодательства

Должностными лицами управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рамках осуществления государственного земельного надзора за 9 месяцев 2017 года на территории региона проведено 1 469 проверок.

По результатам проверок выявлено 726 нарушений требований земельного законодательства. Государственными инспекторами по использованию и охране земель выдано 692 предписания об устранении нарушений требований Земельного кодекса РФ.

Сумма наложенных административных штрафов за нарушения земельного законодательства составила 1,92 млн рублей. С января по сентябрь 2017 года всего с учетом предыдущих периодов взыскано в пользу бюджетов всех уровней 2,33 млн рублей.

В результате мероприятий по государственному земельному надзору правонарушителями устранены 468 нарушений.

Обо всех случаях неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предписаниях, Управление Росреестра информирует уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления.