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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/07/53852.html

Общество

Синоптики прогнозируют в Архангельске усиление ветра

Синоптики прогнозируют в Архангельске усиление ветра
По информации Северного УГМС, сегодня ночью в столице Поморья ожидается ухудшение погоды.

В Архангельске ночью и днем 8 ноября прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра порывами до 20-23 метров в секунду.

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