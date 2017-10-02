В Архангельске ночью и днем 8 ноября прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра порывами до 20-23 метров в секунду.
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Синоптики прогнозируют в Архангельске усиление ветра
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Вторник, 7 ноября, 19:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/07/53852.html
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Синоптики прогнозируют в Архангельске усиление ветра
По информации Северного УГМС, сегодня ночью в столице Поморья ожидается ухудшение погоды.
В Архангельске ночью и днем 8 ноября прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра порывами до 20-23 метров в секунду.
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